На кузнецкой «Арене» начали заливать лед Спорт Кузнецк, 31 июля 2017. PenzaNews. Работы по заливке льда начаты на катке «Арена» в Кузнецке Пензенской области. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию В настоящее время запущено два немецких компрессора холодильного модуля. Как сообщил старший инженер ледового катка спортивно-оздоровительного комплекса «Рубин» Виктор Дралин, ранее были выполнены регламентные работы по подготовке многочисленных инженерных систем. «В течение двух месяцев мы проводили техническое обслуживание вентиляции, отопления, холодильного модуля, электросетей», — пояснил он. По словам Виктора Дралина, в летнее время техническое обслуживание оборудования провели специалисты московской фирмы. «Они проверяли систему автоматики, работу компрессоров, насосов, электрооборудование, добавляли этиленгликоль и фреон», — сказал он. Как сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка, ожидается, что детские хоккейные команды выйдут на лед в первых числах августа. Нашли ошибку в тексте?

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