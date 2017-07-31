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На кузнецкой «Арене» начали заливать лед

16:19 | 31.07.2017 | Спорт

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Кузнецк, 31 июля 2017. PenzaNews. Работы по заливке льда начаты на катке «Арена» в Кузнецке Пензенской области.

На кузнецкой «Арене» начали заливать лед. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В настоящее время запущено два немецких компрессора холодильного модуля.

Как сообщил старший инженер ледового катка спортивно-оздоровительного комплекса «Рубин» Виктор Дралин, ранее были выполнены регламентные работы по подготовке многочисленных инженерных систем.

«В течение двух месяцев мы проводили техническое обслуживание вентиляции, отопления, холодильного модуля, электросетей», — пояснил он.

По словам Виктора Дралина, в летнее время техническое обслуживание оборудования провели специалисты московской фирмы.

«Они проверяли систему автоматики, работу компрессоров, насосов, электрооборудование, добавляли этиленгликоль и фреон», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка, ожидается, что детские хоккейные команды выйдут на лед в первых числах августа.
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