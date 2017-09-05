Новый бассейн в Заречном введут в эксплуатацию до конца 2017 года Спорт

Заречный, 5 сентября 2017. PenzaNews. 50-метровый бассейн на улице Озерской в Заречном Пензенской области будет введен в эксплуатацию в декабре 2017 года. Об этом сообщил глава ЗАТО Олег Климанов в ходе брифинга, состоявшегося в минувший понедельник, 4 сентября.

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По его словам, в настоящее время проводится конкурс для определения организации, которая примет участие в завершающих работах по вводу данного бассейна.

Олег Климанов уточнил, что в числе запланированных мероприятий — закупка и монтаж оборудования.

Глава Заречного отметил также, что вынужденная задержка в строительстве бассейна пошла на пользу — за это время были внесены некоторые изменения в первоначальный проект, благодаря которым циркуляция воды в бассейне будет соответствовать всем нормам и требованиям, сообщает управление общественных связей ЗАТО.

Согласно данным, размещенным на официальном портале госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта на завершение работ по строительству бассейна составляет 25 млн. 140 тыс. рублей.

Заказчиком выступает управление капитального строительства Заречного.

Ожидается, что аукцион в электронной форме пройдет в предстоящую пятницу, 8 сентября.