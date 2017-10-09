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Кубок России начнется для пензенской «Лагуны-УОР» 20 октября

08:31 | 09.10.2017 | Спорт

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Пенза, 9 октября 2017. PenzaNews. Пензенская «Лагуна-УОР» проведет свой первый матч в рамках Кубка России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» против клуба «ОрелГУ» в Орле в пятницу, 20 октября.

Кубок России начнется для пензенской «Лагуны-УОР» 20 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно календарю соревнований, в последующие дни ее ждут игры с футболистками из команд «МосПолитех», «Аврора» и «Снежана-Котельники».

«Десятый розыгрыш женского Кубка России по мини-футболу пройдет в два этапа. На первом представители команд конференций «Запад» и «Восток» сыграют между собой групповой турнир в один круг, после чего два сильнейших коллектива от каждой группы продолжат борьбу в рамках «Финала четырех», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Ассоциации мини-футбола России.

В АМФР уточнили, что за звание сильнейшего клуба конференции «Восток» поборются «УрФУ», «СДЮСШОР №3 Сибирячка-Атлант», «Родина-66», «Краснокамск», «Атлант-Калининец» и «Запсибколледж» — игры пройдут в Екатеринбурге с 3 по 6 ноября.
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