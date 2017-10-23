Пензенский «Зенит» всухую проиграл команде «Строгино» Спорт

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Зенит» потерпел поражение от команды «Строгино» в матче первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр», состоявшемся в Москве в минувшее воскресенье, 22 октября.

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Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, в начале встречи команда играла на хороших скоростях. Футболисты «Строгино» несколько раз нарушали правила, сбивая Германа Онугху.

В конце тайма Артур Ефременко пропустил длинный заброс и в последний момент выбил мяч на угловой. После этого бомбардир «Строгино» Иван Сергеев открыл счет, забросив мяч Олегу Суворову головой из пределов вратарской.

На 40-й минуте Артур Ефременко вновь ошибся после очередного заброса, и Артем Поликарпов забил второй гол.

В следующем тайме московская команда уверенно контролировала мяч. В самом конце встречи дважды отличился игрок «Строгино» Иван Сергеев. На 86-й минуте он убрал финтом Артура Ефременко, и счет стал 3:0. Последний гол он забил в добавленное время — результат стал 4:0 в пользу хозяев поля.

Следующий матч «Зенит» проведет с футбольным клубом «Ротор — Волгоград-2» на стадионе «Первомайский» в Пензе. Матч состоится в субботу, 28 октября, в 15.00.