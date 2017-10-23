11:00:13 Понедельник, 23 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенский «Зенит» всухую проиграл команде «Строгино»

08:52 | 23.10.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Зенит» потерпел поражение от команды «Строгино» в матче первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр», состоявшемся в Москве в минувшее воскресенье, 22 октября.

Пензенский «Зенит» всухую проиграл команде «Строгино»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, в начале встречи команда играла на хороших скоростях. Футболисты «Строгино» несколько раз нарушали правила, сбивая Германа Онугху.

В конце тайма Артур Ефременко пропустил длинный заброс и в последний момент выбил мяч на угловой. После этого бомбардир «Строгино» Иван Сергеев открыл счет, забросив мяч Олегу Суворову головой из пределов вратарской.

На 40-й минуте Артур Ефременко вновь ошибся после очередного заброса, и Артем Поликарпов забил второй гол.

В следующем тайме московская команда уверенно контролировала мяч. В самом конце встречи дважды отличился игрок «Строгино» Иван Сергеев. На 86-й минуте он убрал финтом Артура Ефременко, и счет стал 3:0. Последний гол он забил в добавленное время — результат стал 4:0 в пользу хозяев поля.

Следующий матч «Зенит» проведет с футбольным клубом «Ротор — Волгоград-2» на стадионе «Первомайский» в Пензе. Матч состоится в субботу, 28 октября, в 15.00.
Актуальное
Читайте также
У зареченцев появился доступ к ресурсам президентской библиотеки имени Ельцина Гимнастка из Пензы завоевала пять медалей на этапе Гран-при в Чехии
Под Пензой пожарные спасли человека из огня В Пензенской области проведут ревизию хоккейных площадок
Пензенский губернатор в очередной раз выразил недовольство подсветкой зданий В Пензе «Peugeot» сбил женщину
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама