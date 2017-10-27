Пензенские пловцы завоевали 27 медалей чемпионата и первенства ПФО Спорт

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Спортсмены из Пензенской области завоевали 15 золотых, шесть серебряных и столько же бронзовых медалей на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа, которое завершилось во дворце водного спорта «Сура» в минувший четверг, 25 октября.

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За медали в течение четырех дней боролись более 700 пловцов из 14 регионов ПФО.

Среди пензенцев рекордсменами по количеству наград, завоеванных на турнирах, стали Роман Ларин, Александр Харланов и Егор Павлов.

Также отличились Виктория Андреева, Артем Лазарев, Илья Еремин, Сергей Исаев, Егор Буданов и Артур Дьяченко.

В эстафете мужская сборная Пензенской области дважды становилась победительницей и один раз серебряным призером, сообщается на сайте дворца водного спора «Сура».