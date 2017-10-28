Пензенский «Дизель» в овертайме уступил «Зауралью» Спорт

Пенза, 28 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил клубу «Зауралье» из Кургана в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017‒2018 годов, состоявшемся в минувшую пятницу, 27 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Счет был открыт лишь во втором периоде ― шайбу в ворота «Зауралья» забросил Алексей Факиров.

Ответить хоккеисты из Кургана смогли лишь за 1,5 минуты до окончания встречи ― отличился Артур Болтанов.

До конца матча ни одна из команд не смогла забить гол, поэтому было назначено дополнительное время.

За 30 секунд до окончания овертайма, красный свет над воротами «Дизеля» зажег Антон Рехтин.

По просьбе главного тренера пензенской команды Андрея Сидоренко, был назначен просмотр игрового момента. В итоге гол был засчитан.

Финальный свисток зафиксировал поражение «Дизеля» со счетом 1:2.

Таким образом, после 17 игр пензенская команда набрала 23 очка и занимает 19 место в турнирной таблице.

Следующую встречу «Дизель» проведет на домашнем льду в предстоящее воскресенье, 29 октября. Соперником выступит «Рубин» из Тюмени.