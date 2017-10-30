Хоккеисты из КХЛ не понимают всей ответственности перед «Дизелем» — Андрей Сидоренко Спорт

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Игроки, пришедшие из Континентальной хоккейной лиги в пензенский «Дизель», выступающий в ВХЛ, не понимают всей ответственности перед командой. Такое мнение выразил главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко.

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«Люди, которые приходят нам помогать из КХЛ, не понимают всей ответственности, и не понимают, что здесь тоже нужно играть. [...] Грубейшая ошибка повлияла на результат, тем более что нам голы даются с трудом», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи «Дизеля» и тюменского «Рубина» в минувшее воскресенье, 29 октября.

Наставник пензенской команды отметил также, что у представителей «Дизеля» сильно «хромает реализация».

«Имеем моменты, а реализовать свои атаки в голы не можем. Не хватает мастерства в завершение атак ряду игроков. Очень жаль, что не смогли сегодня порадовать болельщиков», — цитирует Андрея Сидоренко пресс-служба «Дизеля».