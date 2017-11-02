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Пензенские футболистки забили четыре гола в ворота команды Румынии в квалификации ЮОИ

10:11 | 02.11.2017 | Спорт

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Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Игроки «Лагуны-УОР» Яна Зимирова и Мария Самойлова в составе сборной России забили четыре гола в матче против команды Румынии в рамках квалификационного турнира Юношеских олимпийских игр, который проходит в Испании.

Пензенские футболистки забили четыре гола в ворота команды Румынии в квалификации ЮОИ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Первый гол в ворота соперниц на 12-й минуте отправила Мария Самойлова. Через четыре минуты россиянки удвоили преимущество — отличилась Арина Дудолева, буквально протолкнув мяч в сетку ворот», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе клуба «Лагуна-УОР».

В команде добавили, что третий гол на 24-й минуте вновь забила Мария Самойлова.

«В следующий раз голкипера румынок огорчила Яна Зимирова. А точку в игре поставила все та же Мария Самойлова, оформившая хет-трик. 5:0 — уверенная победа россиянок», — резюмировали в пресс-службе.
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