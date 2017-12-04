Анастасия Фесикова и Александр Харланов выступят на ЧЕ по плаванию в Копенгагене Спорт

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Пензенские спортсмены Анастасия Фесикова и Александр Харланов примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в Копенгагене с 13 по 17 декабря.

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Как сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания, соревнования будут проводиться в 25-метровом бассейне.

Также честь России будут отстаивать Вячеслав Андрусенко, Эдуард Валиахметов, Михаил Вековищев, Михаил Довгалюк, Михаил Доринов, Климент Колесников, Александр Красных, Иван Кузьменко, Владимир Морозов, Даниил Пасынков, Александр Попков, Кирилл Пригода, Александр Садовников, Никита Ульянов, Сергей Фесиков, Илья Хоменко и Андрей Шабасов.

Среди женщин за медали будут бороться Анастасия Авдеева, Вероника Андрусенко, Анастасия Гуженкова, Наталья Иванеева, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Полина Лапшина, Розалия Насретдинова, Валерия Саламатина, Виталина Симонова, Дарья Устинова и Дарья Чикунова.

В резерве числится Андрей Арбузов.