Пензенский «Дизель» обыграл «Ижсталь» в предпоследнем матче регулярного чемпионата ВХЛ Спорт

Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал волевую победу над «Ижсталью» из Ижевска со счетом 3:1 в предпоследнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов.

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В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

Во втором игровом отрезке счет открыли гости — отличился Алексей Баженов, однако вскоре «Дизель» усилиями Павла Копытина сравнял результат — 1:1.

Еще дважды пензенцы поразили ворота соперников в третьем периоде. Голы на свой счет записали Александр Тарасов и Никита Демин.

Комментируя состоявшуюся встречу, главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко отметил, что его подопечные провалили первый период.

«В раздевалке был жесткий разговор, пришлось встряхнуть команду. Хорошо, что победили на морально-волевых качествах. Если бы наш вратарь Антон Кислицын в этом сезоне играл так же надежно, как в матче против «Ижстали», мы гарантированно были бы в зоне плей-офф», — сказал наставник.

Он добавил, что пензенцы готовятся к последнему матчу регулярного чемпионата — несмотря на то, что «Дизель» потерял шансы на выход в плей-офф, хоккеисты рассчитывают завершить сезон с победным настроением.

Команда встретится с альметьевским «Нефтяником» в предстоящий понедельник, 19 февраля.