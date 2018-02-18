EN
15:15:34 Воскресенье, 18 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенский «Дизель» обыграл «Ижсталь» в предпоследнем матче регулярного чемпионата ВХЛ

09:41 | 18.02.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал волевую победу над «Ижсталью» из Ижевска со счетом 3:1 в предпоследнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов.

Пензенский «Дизель» обыграл «Ижсталь» в предпоследнем матче регулярного чемпионата ВХЛ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

Во втором игровом отрезке счет открыли гости — отличился Алексей Баженов, однако вскоре «Дизель» усилиями Павла Копытина сравнял результат — 1:1.

Еще дважды пензенцы поразили ворота соперников в третьем периоде. Голы на свой счет записали Александр Тарасов и Никита Демин.

Комментируя состоявшуюся встречу, главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко отметил, что его подопечные провалили первый период.

«В раздевалке был жесткий разговор, пришлось встряхнуть команду. Хорошо, что победили на морально-волевых качествах. Если бы наш вратарь Антон Кислицын в этом сезоне играл так же надежно, как в матче против «Ижстали», мы гарантированно были бы в зоне плей-офф», — сказал наставник.

Он добавил, что пензенцы готовятся к последнему матчу регулярного чемпионата — несмотря на то, что «Дизель» потерял шансы на выход в плей-офф, хоккеисты рассчитывают завершить сезон с победным настроением.

Команда встретится с альметьевским «Нефтяником» в предстоящий понедельник, 19 февраля.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области дан старт конкурсу хоров «Поющий край» Жительница Пензы перевела деньги лжеполицейскому, желая уберечь сына от тюрьмы
Сергей Падалкин будет руководить информационным отделом «Левого фронта» В Пензе девушка стала жертвой мошенничества при попытке купить щенка за 6 тыс. рублей
В Пензе злоумышленник украл сумки с деньгами из салона красоты В Пензе названы победители отборочного этапа игры «Умники и умницы Сурского края»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама