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Пензенский «Дизелист» вышел в плей-офф чемпионата НМХЛ

10:18 | 26.02.2018 | Спорт

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Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» победил «СКА-Варяги» со счетом 3:2 в последнем матче регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, который состоялся на выезде в Ленинградской области в минувшее воскресенье, 25 февраля.

Пензенский «Дизелист» вышел в плей-офф чемпионата НМХЛ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В стартовом игровом отрезке активнее были хозяева льда. Антон Богацкий, Даниил Огирчук и Антон Шарпанских имели хорошие возможности открыть счет, но это сделал нападающий «Дизелиста» Сергей Сулев.

Затем пензенская команда реализовала численное преимущество 5 на 3. Второй гол забил Данила Савунов.

В начале третьего игрового отрезка хоккеист клуба «СКА-Варяги» Артем Николаев забросил первую шайбу в ворота соперников, а за 57 секунд до конца периода Антон Шарпанских сравнял счет и перевел игру в овертайм, где победитель также не был выявлен.

В серии буллитов гол забил Кирилл Кокшин.

Таким образом, «Дизелист» вышел в плей-офф. Четвертьфинал конференции «Запад» стартует в субботу, 3 марта, полуфиналы начнутся 17 марта.

Финалы конференций запланированы на 31 марта, а старт финальной серии будет дан 14 апреля.

Все стадии, начиная с четвертьфинальной и заканчивая финалом, будут играться до трех побед.

Также предусмотрена серия из двух матчей за третье место, игры пройдут 13 и 16 апреля.
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