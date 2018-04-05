Пензенский «Дизелист» вышел в финал первенства НМХЛ Спорт

Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» вышел в финал первенства Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сезона 2017–2018 годов среди команд конференции «Запад», одержав три победы над ярославской командой «Локо-Юниор».

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Заключительный матч плей-офф состоялся на выезде в минувшую среду, 4 апреля.

За первый период не было заброшено ни одной шайбы, но в последующие два голы забили игроки «Дизелиста» Данила Попов, Михаил Потапов, Никита Пушенко и Максим Чумаков. Таким образом, встреча завершилась со счетом 0:4 в пользу пензенской команды.

Теперь игроки поборются за Кубок регионов. Соперник определится в ближайшие дни после завершения серии игр «Красноярских рысей» и нефтекамского «Батыра», выступающих в конференции «Восток».

Первые две игры финала состоятся в Пензе 14 и 15 апреля в 13.00.