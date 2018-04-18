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Пензенская «Юность» завоевала «бронзу» чемпионата России по баскетболу

08:05 | 18.04.2018 | Спорт

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Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Пензенская «Юность» заняла третье место на чемпионате России по баскетболу среди женских команд Суперлиги второго дивизиона.

Пензенская «Юность» завоевала «бронзу» чемпионата России по баскетболу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В заключительном домашнем матче сезона 2017–2018 годов, который состоялся во вторник, 17 апреля, команда обыграла «Инвенту-Фарм» из Курска со счетом 79:63.

Подопечные Дмитрия Нестеровского создали хороший задел в первой половине встречи — 46:29. В дальнейшем это позволило им чувствовать себя уверенно и спокойно дойти до победы.

Самыми результативными игроками стали Ольга Сизякова и Арина Глазачева, которые принесли команде по 13 очков, и Юлия Калугина, заработавшая 11, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Юность».

Таким образом, «Юность» завершила сезон после 40 игр, заработав 70 очков.

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