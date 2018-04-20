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В структуре пензенского «Дизеля» произойдут изменения — Григорий Кабельский

14:20 | 20.04.2018 | Спорт

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Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский сообщил о предстоящих изменениях в структуре профессионального хоккейного клуба «Дизель».

В структуре пензенского «Дизеля» произойдут изменения — Григорий Кабельский. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы видим неудачу прошлого сезона в работе не только тренерского штаба. Видим, что структура клуба где-то недостаточно эффективно срабатывала, поэтому будут изменения обязательно и в ней. Сейчас идет над этим работа, и я подчеркиваю, что Сергей Борисович [Блохин] пока исполняет обязанности руководителя клуба. […] Могут быть разные варианты, но надеемся, что Сергей Борисович в конечном итоге все-таки останется в структуре клуба и будет отвечать за конкретный какой-то большой участок работы», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в пятницу, 20 апреля.

По мнению Григория Кабельского, основная ошибка сезона 2017–2018 годов заключалась в том, что через клуб прошли около 80 игроков.

Он уточнил, что трансферная политика находится в компетенции тренеров и не согласовывается с министерством, но такой поток вызвал вопросы.

«Мы спросили, и генеральный менеджер сразу написал заявление об уходе», — отметил глава регионального Минспорта.

Григорий Кабельский добавил, что в тренерский штаб «Дизеля» обязательно войдет еще один ключевой специалист, имя которого пока держится в секрете.

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«Сейчас надо просто понимать то, что современный хоккей выстроен таким образом, что не с хоккеистами договариваются о переходе в один или в другой клуб, а договариваются с агентами. […] Обязательно должен человек быть в команде, который знает агентов, знает рынок хоккейный, чтобы он был достаточно профессионален, чтобы у нас не 80 человек проходили через команду, а чтобы точечно пришли люди, которые нам необходимы, которые готовы работать», — пояснил он.

По словам министра, минимальная задача, которая будет поставлена на сезон 2018–2019 годов — это выход в плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Григорий Кабельский добавил также, что уже рассматриваются кандидатуры на место тренера «Дизелиста» Алексея Ваулина, который в предстоящем сезоне станет наставником «Дизеля». При этом никаких имен он не назвал.

«Молодежную команду обязательно будет пензенский специалист возглавлять», — уточнил министр.

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