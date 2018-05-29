Ученики школы №70 представят Пензенскую область на «Зарнице Поволжья» Спорт

Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Ученики школы №70 города Пензы, победившие в областном финале военно-спортивной игры «Орленок», представят регион на окружных соревнованиях «Зарница Поволжья».

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По итогам областных состязаний второе место среди 22 команд заняли ученики школы №15 города Кузнецка, а третье — представители Заречного.

В течение трех дней команды выявляли лучших в прохождении «Маршрута выживания», пожарной тактической эстафеты «Огнеборцы», конкурсе проведения поисково-спасательных работ «Внимание, SOS!», преодолении полосы препятствий «Атака».

Также они выполняли комплексные упражнения, участвовали в смотре «Статен в строю — силен в бою», конкурсе песни «Споемте, друзья!», конкурсе «Боевых листков». Помимо этого, судейская коллегия оценивала организацию быта команд в полевых условиях, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

В 2017 году в областных соревнованиях также победили ученики кадетской школы №70 города Пензы. В игре «Зарница Поволжья» они заняли второе общекомандное место.