EN
20:56:34 Вторник, 29 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Ученики школы №70 представят Пензенскую область на «Зарнице Поволжья»

12:26 | 29.05.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Ученики школы №70 города Пензы, победившие в областном финале военно-спортивной игры «Орленок», представят регион на окружных соревнованиях «Зарница Поволжья».

Ученики школы №70 представят Пензенскую область на «Зарнице Поволжья»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По итогам областных состязаний второе место среди 22 команд заняли ученики школы №15 города Кузнецка, а третье — представители Заречного.

В течение трех дней команды выявляли лучших в прохождении «Маршрута выживания», пожарной тактической эстафеты «Огнеборцы», конкурсе проведения поисково-спасательных работ «Внимание, SOS!», преодолении полосы препятствий «Атака».

Также они выполняли комплексные упражнения, участвовали в смотре «Статен в строю — силен в бою», конкурсе песни «Споемте, друзья!», конкурсе «Боевых листков». Помимо этого, судейская коллегия оценивала организацию быта команд в полевых условиях, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

В 2017 году в областных соревнованиях также победили ученики кадетской школы №70 города Пензы. В игре «Зарница Поволжья» они заняли второе общекомандное место.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе мужчина избил трубой случайного прохожего В Пензе на здании госархива откроют мемориальную доску Вячеславу Годину
Скончался бывший глава пензенского совета профсоюзов Александр Глухов Спустя три года вынесен приговор пензенцу, убившему товарища штык-ножом
В «Сурском квартале» построят новую церковь Кузнецк получит грант на реализацию концепции благоустройства
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама