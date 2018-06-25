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Пензенские кадеты стали третьими на окружных соревнованиях «Юный спасатель»

12:11 | 25.06.2018 | Спорт

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Марий Эл, 25 июня 2018. PenzaNews. Команда пензенской кадетской школы №70 по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций имени 70-летия Победы заняла третье место на соревнованиях «Юный спасатель», которые завершились на учебно-тренировочной базе «Сосновая роща» в Медведевском районе Марий Эл.

Пензенские кадеты стали третьими на окружных соревнованиях «Юный спасатель»

Фото: 58.mchs.gov.ru

В течение нескольких дней участники состязаний в возрасте от 13 до 17 лет показывали физическую подготовку, умение ориентироваться на местности, бороться с огнем, оказывать помощь при завалах, ДТП, происшествиях на воде и жить в полевых условиях.

Пензенские школьники отличились в кроссе и комбинированных силовых упражнениях, а также стали лучшими в поисково-спасательных работах на акватории.

Первое место в общем зачете заняли представители Марий Эл, а второе — Удмуртии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.

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