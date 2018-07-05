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Андрей Агапов вошел в тренерский штаб пензенского «Дизеля»

12:34 | 05.07.2018 | Спорт

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Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Известный в российском хоккее тренер вратарей Андрей Агапов будет работать в пензенском клубе «Дизель», выступающем в Высшей хоккейной лиге.

Андрей Агапов вошел в тренерский штаб пензенского «Дизеля»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе команды, новый наставник является воспитанником пензенской школы хоккея, а с 2003 года работал здесь тренером.

«В хоккейной карьере Андрей Агапов выступал за рязанский клуб «Вятич», омский «Южный Урал», лениногорский «Нефтяник» и пензенский «Дизелист». Впервые в ХК «Дизель» он начал работать в сезоне 2016–2017 годов, когда командой руководил Сергей Лопушанский», — напомнили в клубе.

В «Дизеле» добавили, что в прошлом сезоне Андрей Агапов помогал штабу во главе с Андреем Сидоренко, совмещая тренерскую работу с вратарями молодежной и основой команд.

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