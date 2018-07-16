Андрей Терсинцев отобран в сборную России на шахматную олимпиаду в Грузии Спорт

Пенза, 16 июля 2018. PenzaNews. Андрей Терсинцев из села Сосновка Пензенской области отобран в сборную России для участия в 43-й шахматной олимпиаде, которая пройдет в Батуми с 23 сентября по 6 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель правления общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье» Владимир Новиков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, помимо пензенского спортсмена, в команду вошел еще один колясочник — представитель Екатеринбурга.

Владимир Новиков напомнил, что Андрей Терсинцев является действующим чемпионом России по шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и бронзовым призером ЧМ по этому виду спорта среди участников с ПОДА.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Андрей Терсинцев неоднократно показывал высокие результаты на соревнованиях мирового и всероссийского уровня.

Он трижды становился чемпионом мира среди юниоров — в 2013, 2014 и 2015 годах.

В 2017 году Андрей Терсинцев занял первое место среди инвалидов-колясочников на чемпионате России по шахматам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).