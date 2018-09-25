Пензенский спортсмен впервые попал в сборную РФ по MMA Спорт

Великие Луки, 25 сентября 2018. PenzaNews. 17-летний воспитанник пензенского спортивного клуба «Север» Игорь Глазов впервые включен в сборную России по смешанному боевому единоборству (MMA) по итогам первенства страны, завершившегося в городе Великие Луки в минувший понедельник, 24 сентября.

Фото: Sport.pnzreg.ru

Спортсмен выступил в категории 77,1 кг.

Среди 15 юношей, прошедших региональные и окружные отборы, он стал вторым. Игорь Глазов уступил в финальном бою Гаджи Гаджиеву из Дагестана.

В результате ему присвоено звание кандидата в мастера спорта по ММА. Это первое официальное звание среди пензенских спортсменов смешанных единоборств.

Игорь Глазов отметил, что мог бы победить и в заключительном бою.

«Стилистически соперник был похож на моего второго оппонента, а того я уверенно перебил в стойке. Возможно, не хватило опыта, но я еще поработаю над этим, тем более, что это первые соревнования такого масштаба. Победить можно любого. Спасибо всем моим одноклубникам, помогавшим готовиться, и тренеру Юрию Разоренову», — сказал спортсмен.

Второй представитель Пензенской области, воспитанник спортклуба «Русь» Петр Ковалев выступил в весовой категории 93 кг и занял третье место, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.