Пензенская «Империя» заняла десятое место в первом туре ЧР по регби-7 Спорт

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Пензенская «Империя» заняла десятое место в первом туре чемпионата России по регби-7, который завершился в Сочи в минувший понедельник, 15 октября.

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Соперником пензенцев в полуфинале стала сборная Крыма. «Империя» завладела игровой инициативой и не отдала ее до конца игры. Результатом стала уверенная победа со счетом 45:0.

В матче за 9–10 места «Империя» встретилась с «Металлургом». Регбисты из Новокузнецка диктовали свои условия пензенцам на протяжении всей встречи. «Империя» не смогла ничего противопоставить сопернику, потерпев поражение всухую — 0:33.

Второй тур состоится через неделю, 19–20 октября в Краснодаре, сообщает пресс-служба регбийного клуба.