EN
10:01:58 Вторник, 16 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская «Империя» заняла десятое место в первом туре ЧР по регби-7

08:52 | 16.10.2018 | Спорт

Печать

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Пензенская «Империя» заняла десятое место в первом туре чемпионата России по регби-7, который завершился в Сочи в минувший понедельник, 15 октября.

Пензенская «Империя» заняла десятое место в первом туре ЧР по регби-7. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соперником пензенцев в полуфинале стала сборная Крыма. «Империя» завладела игровой инициативой и не отдала ее до конца игры. Результатом стала уверенная победа со счетом 45:0.

В матче за 9–10 места «Империя» встретилась с «Металлургом». Регбисты из Новокузнецка диктовали свои условия пензенцам на протяжении всей встречи. «Империя» не смогла ничего противопоставить сопернику, потерпев поражение всухую — 0:33.

Второй тур состоится через неделю, 19–20 октября в Краснодаре, сообщает пресс-служба регбийного клуба.

Загрузка...
Читайте также
Пензенский «Дизель» победил «Нефтяник» в Альметьевске В Сердобске пожарные спасли женщину из огня
В Пензе состоится поэтический вечер протоиерея Андрея Логвинова Ирина Бугаева представлена коллективу в качестве председателя Кузнецкого районного суда
178 тыс. жителей Пензенской области прошли диспансеризацию с начала 2018 года Один из классов пензенской гимназии №6 начали оформлять в юнармейском стиле
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама