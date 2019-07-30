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Алексей Толстоухов из Пензы стал спортивным судьей всероссийской категории

13:04 | 30.07.2019 | Спорт

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Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Тренер спортшколы олимпийского резерва №7 города Пензы Алексей Толстоухов стал судьей всероссийской категории по спортивному ориентированию. Соответствующий приказ подписал министр спорта России Павел Колобков.

Алексей Толстоухов из Пензы стал спортивным судьей всероссийской категории. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Помимо него, такую же квалификацию получили еще 13 человек. В их числе — Римма Церюкова из Татарстана, Андрей Разумов из Красноярского края, Сергей Иванов из Владимирской области, Валерий Паутов из Вологодской области, Эдуард Зарипов из Ульяновской области, Дмитрий Мельников из Челябинской области, а также четверо представителей Краснодарского края Михаил Замота, Алеся Новикова, Андрей Райлян, Виталий Тетиков и трое специалистов из Крыма Антон Вареник, Александр и Ирина Асмоловы.

Всего в соответствии с приказом аналогичная категория присвоена более чем 100 судьям по разным видам спорта из 40 субъектов федерации.

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