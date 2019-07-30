Алексей Толстоухов из Пензы стал спортивным судьей всероссийской категории Спорт

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Тренер спортшколы олимпийского резерва №7 города Пензы Алексей Толстоухов стал судьей всероссийской категории по спортивному ориентированию. Соответствующий приказ подписал министр спорта России Павел Колобков.

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Помимо него, такую же квалификацию получили еще 13 человек. В их числе — Римма Церюкова из Татарстана, Андрей Разумов из Красноярского края, Сергей Иванов из Владимирской области, Валерий Паутов из Вологодской области, Эдуард Зарипов из Ульяновской области, Дмитрий Мельников из Челябинской области, а также четверо представителей Краснодарского края Михаил Замота, Алеся Новикова, Андрей Райлян, Виталий Тетиков и трое специалистов из Крыма Антон Вареник, Александр и Ирина Асмоловы.

Всего в соответствии с приказом аналогичная категория присвоена более чем 100 судьям по разным видам спорта из 40 субъектов федерации.