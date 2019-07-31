В Пензе дан старт областной спартакиаде пенсионеров Спорт

Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. Около 300 человек из 30 городских округов и муниципальных районов Пензенской области стали участниками VI региональной спартакиады пенсионеров, которая стартовала на территории училища олимпийского резерва в Ахунах в среду, 31 июля.

Фото: Pnzreg.ru

Открывая соревнования, губернатор Иван Белозерцев поздравил присутствующих с 80-летием региона и Днем физкультурника.

«Вы представляете города и районы Пензенской области, любите физкультуру и спорт, активно занимаетесь и тем самым подаете отличный пример молодежи», — сказал он.

Глава региона выразил мнение, что без активного движения и занятий спортом невозможно достичь долголетия.

«Вы молодцы, я обращаюсь к вам с огромной просьбой: у себя в районах как можно больше привлекать к занятиям физкультурой, разными видами спорта и своих сверстников, и молодежь», — добавил Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в программу соревнований включены легкая атлетика, плавание, настольный теннис, шахматы, а также впервые — метание гранаты, дартс и бочча.

Областная спартакиада пенсионеров проводится в шестой раз и является отборочным этапом на на всероссийские состязания. Они состоятся в Уфе с 24 по 27 августа.