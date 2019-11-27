В Кузнецке построят ФОК открытого типа Спорт

Кузнецк, 27 ноября 2019. PenzaNews. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа будет построен в Западном микрорайоне Кузнецка Пензенской области в 2020 году.

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На данный момент завершена подготовительная работа. В частности, на кадастровый учет поставлен земельный участок. Ранее он некоторое время использовался как футбольное поле с искусственным покрытием, но в настоящее время игры не проводятся из-за состояния газона.

По словам главы администрации Кузнецка Сергея Златогорского, при реализации проекта город получит ощутимую федеральную поддержку, в том числе спортивное оборудование на 25 млн. рублей.

На подготовку проектно-сметной документации из муниципального бюджета направят 350 тыс. рублей.

Планируется, что новый ФОК будет включать в себя площадку для игры в хоккей зимой и мини-футбол — летом, беговую дорожку протяженностью 200 метров, уличные тренажеры и прыжковую яму.

Покрытие, которое будет демонтировано на данном земельном участке, намечено использовать на территории одной из школ, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.