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Трое хоккеистов «Дизелиста» подписали первые профессиональные контракты с «Дизелем»

09:00 | 28.04.2020 | Спорт

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Пенза, 28 апреля 2020. PenzaNews. Трое нападающих молодежной команды «Дизелист» — 17-летние Михаил Балашов и Кирилл Монахов, а также 16-летний Вадим Фаттахов — подписали свои первые профессиональные контракты с пензенским клубом «Дизель», выступающим в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Трое хоккеистов «Дизелиста» подписали первые профессиональные контракты с «Дизелем». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя данное решение, главный тренер пензенского «Дизеля» Алексей Ваулин пояснил, что наставники постоянно следят за молодежным составом и отмечают перспективных спортсменов.

«У каждого из них есть шанс пробиться в основную команду, если они хорошо проявят себя. Например, Михаил [Балашов], Кирилл [Монахов] и Вадим [Фаттахов] в минувшем сезоне показали себя с лучшей стороны и заслужили эти контракты. Возможно, они уже примут участие в предсезонных сборах «Дизеля», и этот шанс, повторюсь, есть у всех молодых игроков», — сказал он.

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