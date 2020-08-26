Пенза примет чемпионат России по велоспорту ВМХ Спорт

Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. Чемпионат России по ВМХ-рейсу пройдет на велотреке «Сатурн» в Пензе с 27 по 29 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

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«В соревнованиях примут участие около 60 спортсменов, в их числе — лидеры сборной команды России по BMX, победители и призеры различных международных соревнований: Ярослава Бондаренко, Наталья Суворова, Наталья Афремова, Евгений Клещенко, Александр Катышев, Борис Пономарев, победители Юношеских Олимпийских игр 2018 года Варвара Овчинникова и Илья Бескровный», — сказали в ФВСР.

В пресс-службе уточнили, что 27 августа состоится официальная тренировка, а также будет организована гонка на время, 28-го и 29-го числа пройдут гонки «Классик» и «Эстафета».

«По результатам соревнований будет сформирована основная часть сборной команды России по велосипедному спорту BMX на 2021 год», — пояснили в федерации.