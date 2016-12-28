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О пензенцах написали в книге «Заслуженные работники АПК России»

17:57 | 28.12.2016 | АПК

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Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Информация о двоих жителях Пензенской области — руководителе товарищества на вере имени Димитрова Белинского района Петре Степанюке и директоре птицефабрики «Колышлейская» Александре Михайловском — включена в книгу «Заслуженные работники агропромышленного комплекса России». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

О пензенцах написали в книге «Заслуженные работники АПК России»

Фото: Mcx-penza.ru

В среду, 28 декабря, книгу двоим заслуженным работникам отрасли вручил начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма АПК регионального Минсельхоза Вячеслав Шиняев.

«Это руководители ведущих предприятий аграрного сектора нашего региона. Приятно, что в издании федерального уровня отражается информация о достижениях, заслуженных людях нашей аграрной отрасли», — отметил он.
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