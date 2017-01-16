Пензенским аграриям расскажут о господдержке АПК
Печать
Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Семинар «Новые механизмы государственной поддержки агропромышленного комплекса» пройдет в Пензе в предстоящую пятницу, 20 января.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Ожидается, что в ходе мероприятия, которое состоится на базе Пензенского государственного аграрного университета, особое внимание будет уделено механизму льготного кредитования. Будут рассмотрены новые правила предоставления кредитов сельхозорганизациям по льготной ставке не более 5%.
Кроме того, будут детально рассмотрены все новшества в вопросе господдержки отраслей аграрной сферы.
Участниками семинара станут представители предприятий АПК, муниципальных агентств по развитию предпринимательства и районных администраций, сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области.