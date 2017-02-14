Глава пензенского Минсельхоза примет участие в съезде ассоциации КФХ и кооперативов АПК

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков примет участие в XXVIII съезде Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, который пройдет в Москве в предстоящую пятницу, 17 февраля.

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Ожидается, что глава ведомства посетит пленарное заседание.

Особое внимание на съезде будет уделено вопросам увеличения сельхозпроизводства, реального импортозамещения, эффективности использования государственных средств, устойчивого развития сельских территорий, решения социальных проблем села, современного состояния и развития фермерского уклада.

Также в рамках мероприятия состоятся выборы президента ассоциации.

Кроме того, намечено обсудить позицию ассоциации на 2017 год по актуальным вопросам аграрной политики и развитию семейных фермерских хозяйств, а также подвести итоги работы в 2016 году.

Предполагается, что в работе съезда примут участие более 800 человек из 75 регионов страны, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.