Продукция «Индилайт» завоевала три награды на выставке «Продэкспо-2017» АПК

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Продукция группы компаний «Дамате», выпускаемая под торговой маркой «Индилайт», завоевала три награды по итогам дегустационных конкурсов в рамках международной выставки «Продэкспо-2017», завершившейся в Москве.

Фото: Acdamate.com

«Золото» в дегустационном конкурсе «Лучший продукт – 2017» завоевали полуфабрикаты — филе индейки «Французские травы» и рулька «Баварская» в маринаде. В конкурсе «Лучший халяль-продукт – 2017» победителем стало филе индейки «Французские травы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ГК «Дамате».

В компании отметили, что «Дамате» принимает участие в «Продэкспо» ежегодно.

«Форум дает возможность расширить географию продаж посредством представления своей продукции широкому кругу потребителей, а также служит площадкой для проведения результативных переговоров и подписания договоров о сотрудничестве», — пояснили в пресс-службе.

За время работы выставки стенд компании посетили представители восьми округов России, а также партнеры из стран СНГ, дальнего и ближнего зарубежья, среди которых — Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия и Китай.

На стенде было проведено 12 мастер-классов по приготовлению блюд из мяса индейки под руководством известных шеф-поваров. Все желающие могли попробовать их и по достоинству оценить качество.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

В Пензенской области группе компаний принадлежит комплекс по производству мяса индейки. В 2016 году предприятие вышло на заявленные мощности — 60 тыс. тонн в убойном весе в год. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 100–110 тыс. тонн в убойном весе в год. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В 2012 году компания увеличила количество направлений деятельности за счет появления в портфеле проекта по молочному животноводству. ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов в Тюменской области. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить примерно 40 тыс. тонн молока в год.