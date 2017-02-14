15:55:35 Вторник, 14 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Продукция «Индилайт» завоевала три награды на выставке «Продэкспо-2017»

11:47 | 14.02.2017 | АПК

Печать

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Продукция группы компаний «Дамате», выпускаемая под торговой маркой «Индилайт», завоевала три награды по итогам дегустационных конкурсов в рамках международной выставки «Продэкспо-2017», завершившейся в Москве. 

Продукция «Индилайт» завоевала три награды на выставке «Продэкспо-2017»

Фото: Acdamate.com

«Золото» в дегустационном конкурсе «Лучший продукт – 2017» завоевали полуфабрикаты — филе индейки «Французские травы» и рулька «Баварская» в маринаде. В конкурсе «Лучший халяль-продукт – 2017» победителем стало филе индейки «Французские травы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ГК «Дамате».

В компании отметили, что «Дамате» принимает участие в «Продэкспо» ежегодно.

«Форум дает возможность расширить географию продаж посредством представления своей продукции широкому кругу потребителей, а также служит площадкой для проведения результативных переговоров и подписания договоров о сотрудничестве», — пояснили в пресс-службе.

За время работы выставки стенд компании посетили представители восьми округов России, а также партнеры из стран СНГ, дальнего и ближнего зарубежья, среди которых — Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия и Китай.

На стенде было проведено 12 мастер-классов по приготовлению блюд из мяса индейки под руководством известных шеф-поваров. Все желающие могли попробовать их и по достоинству оценить качество.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

В Пензенской области группе компаний принадлежит комплекс по производству мяса индейки. В 2016 году предприятие вышло на заявленные мощности — 60 тыс. тонн в убойном весе в год. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 100–110 тыс. тонн в убойном весе в год. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В 2012 году компания увеличила количество направлений деятельности за счет появления в портфеле проекта по молочному животноводству. ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов в Тюменской области. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить примерно 40 тыс. тонн молока в год.
Актуальное
Читайте также
В Пензе предлагается продлить действие мер соцподдержки жителей ветхих домов В Пензенской области в ДТП с микроавтобусом пострадали два человека
«День мужского здоровья» пройдет в пензенских поликлиниках 18 февраля Доходную часть бюджета Пензы предложено увеличить на 600 млн. рублей
Пензенская прокуратура подвела итоги работы в сфере противодействия экстремизму Мэр Пензы проконтролировал ход работ по восстановлению водоснабжения на улице Ударной
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама