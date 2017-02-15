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В Пензенской области впервые за несколько лет выросло число занятых в АПК работников

18:10 | 15.02.2017 | АПК

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Показатель численности работников, занятых в аграрном секторе Пензенской области, впервые за несколько лет показал рост. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В Пензенской области впервые за несколько лет выросло число занятых в АПК работников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За январь–декабрь 2016 года в Пензенской области среднесписочная численность работников, занятых в сфере сельского и лесного хозяйства, составила 38 тыс. 258 человек, рост показателя к уровню 2015 года — 4%. Увеличение связано непосредственно с тем, что в настоящее время отрасль сельского хозяйства становится все более привлекательной для трудоустройства», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что среднемесячная зарплата в данной отрасли составила в прошлом году 22 тыс. 986 рублей 40 копеек, что на 5,6% выше, чем годом ранее.
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