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Аграрии Мокшанского района обсудили предстоящую посевную кампанию

17:00 | 16.02.2017 | АПК

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Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Подготовка к весенней полевой кампании стала главной темой агрономического семинара, организованного для сельхозтоваропроизводителей Мокшанского района Пензенской области в четверг, 16 февраля.

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Выступая перед собравшимися, министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков подвел итоги работы отрасли растениеводства за 2016 год и обозначил планы на текущий год.

Особый акцент он сделал на хозяйствах, имеющих высокие показатели урожайности.

В ходе семинара сельхозпроизводителей призвали должным образом работать с семенным материалом, средствами защиты растений, минеральными удобрениями и соблюдать агротехнологии.

Кроме того, была представлена информация о мерах господдержки АПК, сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области.
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