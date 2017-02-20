Иван Белозерцев призвал сделать сайт пензенского Минсельхоза более информативным АПК

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал пересмотреть подход к наполнению сайта министерства сельского хозяйства Пензенской области, сделав его максимально информативным и полезным для пользователей.

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«Вообще посмотрите сайт свой. Это как букварь для ученика первого класса — вся информация должна быть на сайте для сельхозпроизводителей», — сказал он, обращаясь к министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 20 февраля.

Иван Белозерцев отметил, что, в частности, на интернет-ресурсе должна быть представлена информация о возможностях местных предприятий, их продукции, объемах поставок и ценах.