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Иван Белозерцев призвал сделать сайт пензенского Минсельхоза более информативным

12:43 | 20.02.2017 | АПК

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал пересмотреть подход к наполнению сайта министерства сельского хозяйства Пензенской области, сделав его максимально информативным и полезным для пользователей.

Иван Белозерцев призвал сделать сайт пензенского Минсельхоза более информативным

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вообще посмотрите сайт свой. Это как букварь для ученика первого класса — вся информация должна быть на сайте для сельхозпроизводителей», — сказал он, обращаясь к министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 20 февраля.

Иван Белозерцев отметил, что, в частности, на интернет-ресурсе должна быть представлена информация о возможностях местных предприятий, их продукции, объемах поставок и ценах.
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