В Пензе прошел семинар по вопросам льготного кредитования для малых форм хозяйствования АПК

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Семинар по вопросам льготного кредитования для малых форм хозяйствования прошел на базе Пензенского государственного аграрного университета в понедельник, 6 марта.

Фото: Mcx-penza.ru

«Мы провели выездные семинары во всех районах области, встречались с сельхозтоваропроизводителями, рассказывали о старте с 1 января 2017 года работы механизма льготного кредитования. Сегодня встречаемся с малыми формами, чтобы снять и пояснить все оставшиеся вопросы», — пояснил глава регионального Минсельхоза Андрей Бурлаков, обращаясь к собравшимся.

Он разъяснил возможность получения льготных кредитов по ставке до 5% годовых.

«На сегодняшний день лимит по льготным кредитам для области увеличен до 309,64 млн. рублей. 27 февраля 2017 года Минсельхозом России подписан и утвержден новый план распределения средств. Малым формам по льготным коротким кредитам определен лимит средств в объеме 92,9 млн. рублей. Этих средств достаточно, чтобы обеспечить кредитными ресурсами малый бизнес в регионе», — пояснил министр.

Также в работе семинара приняли участие представители банковских структур.