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Пензенская область отправила на экспорт продукты и сельхозсырье на 75,5 млн. долларов

17:56 | 13.03.2017 | АПК

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Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье на сумму 75,5 млн. долларов экспортированы из Пензенской области по итогам 2016 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза со ссылкой на данные Пензастата.

Пензенская область отправила на экспорт продукты и сельхозсырье на 75,5 млн. долларов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Согласно товарной структуре, в 2016 году впервые за 15 лет экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья превысил экспорт продукции отрасли машиностроения», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в то же время в Пензенскую область были импортированы продовольственные товары и сельсхозсырье на сумму 24,5 млн. долларов.

«Таким образом, объем экспорта в денежном выражении превысил в три раза объем импорта», — сказали в министерстве.
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