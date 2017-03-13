Пензенская область отправила на экспорт продукты и сельхозсырье на 75,5 млн. долларов АПК

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье на сумму 75,5 млн. долларов экспортированы из Пензенской области по итогам 2016 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза со ссылкой на данные Пензастата.

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«Согласно товарной структуре, в 2016 году впервые за 15 лет экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья превысил экспорт продукции отрасли машиностроения», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в то же время в Пензенскую область были импортированы продовольственные товары и сельсхозсырье на сумму 24,5 млн. долларов.

«Таким образом, объем экспорта в денежном выражении превысил в три раза объем импорта», — сказали в министерстве.