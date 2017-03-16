Инвестор из Самары планирует вложить средства в введение в севооборот земель под Мокшаном АПК

Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Бизнесмен из Самары Гамаль Замальдинов сообщил губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву о намерении вложить денежные средства в возвращение в севооборот залесенной земли в Мокшанском районе.

Фото: Pnzreg.ru

Инвестор уже владеет участками в Мокшанском и Каменском районах, где работают сельхозпредприятия.

«В Пензенской области очень комфортно работать. Здесь хорошие люди, и власть очень внимательна к инвесторам, помогает решать возникающие вопросы», — сказал Гамаль Замальдинов в ходе встречи, состоявшейся в региональном правительстве.

В свою очередь Иван Белозерцев предложил предпринимателю рассмотреть варианты строительства в Пензенской области животноводческих ферм.

Бизнесмен пообещал обдумать этот вопрос. Он также выразил готовность поделиться с аграриями региона опытом по использованию современных технологий растениеводства, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.