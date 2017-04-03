Россельхозбанк предоставил более 1,5 млрд. рублей на сезонные работы в Пензенской области АПК

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Пензенский филиал АО «Россельхозбанк» предоставил сельхозтоваропроизводителям региона свыше 1,5 млрд. рублей на проведение сезонных работ с начала 2017 года, что соответствует динамике кредитования за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе учреждения, из этого объема более 450 млн. рублей выдано в рамках нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

«С помощью заемных средств организации смогут закупить семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, а также решить другие бизнес-задачи», — пояснили в банке.

По словам директора Пензенского филиала АО «Россельхозбанк» Сергея Кочергина, финансовая поддержка аграриев в целях успешного проведения сезонных работ является одним из ключевых направлений работы.

«Мы приложим максимум усилий для того, чтобы сельхозпредприятия региона смогли вовремя провести посевную и получить высокий урожай по итогам года», — подчеркнул он.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

В собственности государства находятся 100% акций банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.