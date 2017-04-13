В Пензенской области стартовал конкурсный отбор КФХ для оказания господдержки
Печать
Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Министерство сельского хозяйства Пензенской области объявило о проведении конкурсного отбора участников мероприятий по поддержке развития малых форм хозяйствования.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Прием заявок продлится по 2 мая.
Начинающие фермеры могут получить субсидию на создание и развитие хозяйства по одному из направлений: молочное, мясное скотоводство, коневодство, овцеводство, козоводство, кролиководство, птицеводство, рыбоводство, картофелеводство, овощеводство открытого или закрытого грунта, плодоводство, ягодоводство и грибоводство.
Также будут распределены субсидии на развитие семейных животноводческих ферм.
Помимо этого, предусмотрена господдержка на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.