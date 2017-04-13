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В Пензенской области стартовал конкурсный отбор КФХ для оказания господдержки

10:38 | 13.04.2017 | АПК

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Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Министерство сельского хозяйства Пензенской области объявило о проведении конкурсного отбора участников мероприятий по поддержке развития малых форм хозяйствования.

В Пензенской области стартовал конкурсный отбор КФХ для оказания господдержки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Прием заявок продлится по 2 мая.

Начинающие фермеры могут получить субсидию на создание и развитие хозяйства по одному из направлений: молочное, мясное скотоводство, коневодство, овцеводство, козоводство, кролиководство, птицеводство, рыбоводство, картофелеводство, овощеводство открытого или закрытого грунта, плодоводство, ягодоводство и грибоводство.

Также будут распределены субсидии на развитие семейных животноводческих ферм.

Помимо этого, предусмотрена господдержка на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
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