В Пензе созданы рабочие группы в помощь аграриям в период посевной
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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Две рабочие группы создано в министерстве сельского хозяйства Пензенской области по поручению главы ведомства Андрея Бурлакова с целью обеспечения квалифицированной оперативной помощи аграриям в период посевной кампании.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В их состав вошли специалисты сферы производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Они будут оказывать информационную помощь и давать оперативные разъяснения относительно получения средств господдержки и развития отрасли растениеводства.
Специалисты помогут решить актуальные вопросы посевной кампании, среди которых — обеспеченность семенами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений, а также касающиеся готовности сельхозтехники и обеспечения горюче-смазочными материалами.
Кроме того, начала свою работу горячая линия по вопросам посевной кампании по телефону: +7 (8412) 68-19-28, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.