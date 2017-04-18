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В Пензе созданы рабочие группы в помощь аграриям в период посевной

17:10 | 18.04.2017 | АПК

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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Две рабочие группы создано в министерстве сельского хозяйства Пензенской области по поручению главы ведомства Андрея Бурлакова с целью обеспечения квалифицированной оперативной помощи аграриям в период посевной кампании.

В Пензе созданы рабочие группы в помощь аграриям в период посевной

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их состав вошли специалисты сферы производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Они будут оказывать информационную помощь и давать оперативные разъяснения относительно получения средств господдержки и развития отрасли растениеводства.

Специалисты помогут решить актуальные вопросы посевной кампании, среди которых — обеспеченность семенами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений, а также касающиеся готовности сельхозтехники и обеспечения горюче-смазочными материалами.

Кроме того, начала свою работу горячая линия по вопросам посевной кампании по телефону: +7 (8412) 68-19-28, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.
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