Пензенские аграрии внесли удобрения на площади 320 тыс. га АПК

Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Аграрии Пензенской области внесли минеральные удобрения на площади 320 тыс. га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«В целом мы планируем за сезон внести чуть больше 40 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, из них под весенние полевые работы — порядка 30 тыс. тонн», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Андрей Бурлаков уточнил, что запасы минеральных удобрений в хозяйствах на 11% превышают объемы прошлого года.

«Подкормку мы провели на площади, которая больше на 20 тыс. га уровня прошлого года», — добавил министр.