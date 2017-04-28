Пензенские аграрии за 2016 год произвели продукцию на 88 млрд. рублей АПК

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Аграрии Пензенской области произвели за 2016 год продукцию более чем на 88 млрд. рублей, рост к уровню предыдущего года составил 7%. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, выступая с отчетом на 43-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 28 апреля.

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«Благодаря комплексным и своевременным мерам государственной поддержки в 2016 году обеспечена позитивная динамика отрасли. Сельхозпроизводители получили 3,2 млрд. рублей субсидий, прежде всего — на погашение процентных ставок по привлеченным инвестиционным кредитам. Объем последних составил 15 млрд. рублей», — уточнил глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что область лидирует в округе по ряду направлений.

«По итогам 2016 года Пензенская область занимает в Приволжском федеральном округе первое место по урожайности зерновых, зернобобовых культур и подсолнечника, второе — по урожайности сахарной свеклы, приросту надоя молока на одну корову в сельхозорганизациях, по темпам роста производства сыра и колбасных изделий, по объемам производства рыбы, третье место — по объемам производства мяса и субпродуктов», — сказал губернатор.

Он отметил, что Пензенская область относится к тем регионам России, которые не только полностью обеспечивают себя продуктами питания, но и поставляют их за пределы субъекта федерации.