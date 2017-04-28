13:22:03 Пятница, 28 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенские аграрии за 2016 год произвели продукцию на 88 млрд. рублей

11:54 | 28.04.2017 | АПК

Печать

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Аграрии Пензенской области произвели за 2016 год продукцию более чем на 88 млрд. рублей, рост к уровню предыдущего года составил 7%. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, выступая с отчетом на 43-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 28 апреля.

Пензенские аграрии за 2016 год произвели продукцию на 88 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Благодаря комплексным и своевременным мерам государственной поддержки в 2016 году обеспечена позитивная динамика отрасли. Сельхозпроизводители получили 3,2 млрд. рублей субсидий, прежде всего — на погашение процентных ставок по привлеченным инвестиционным кредитам. Объем последних составил 15 млрд. рублей», — уточнил глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что область лидирует в округе по ряду направлений.

«По итогам 2016 года Пензенская область занимает в Приволжском федеральном округе первое место по урожайности зерновых, зернобобовых культур и подсолнечника, второе — по урожайности сахарной свеклы, приросту надоя молока на одну корову в сельхозорганизациях, по темпам роста производства сыра и колбасных изделий, по объемам производства рыбы, третье место — по объемам производства мяса и субпродуктов», — сказал губернатор.

Он отметил, что Пензенская область относится к тем регионам России, которые не только полностью обеспечивают себя продуктами питания, но и поставляют их за пределы субъекта федерации.
Актуальное
Читайте также
Жителя Пензы осудили за попытку дать взятку полицейскому на трассе под Саратовом Пензенский губернатор назвал выход на зарубежные рынки стратегической задачей
В Пензе предприниматель оштрафован за продажу детской погремушки с росписью Пензенская область привлекла 65 млрд. рублей инвестиций на развитие экономики и соцсферы
Губернатор отметил успехи пензенских кластеров Пензенские предприятия привлекли 640 млн. рублей субсидий на НИОКР и модернизацию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама