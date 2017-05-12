В Пензенской области посевные работы завершены на 67% АПК

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Посевные работы в Пензенской области завершены на 67%. Об этом сообщил глава регионального Минсельхоза Андрей Бурлаков.

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«Работы уже выполнены на две трети. 610 тыс. га — 67% на вчерашний день посеяно», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в пятницу, 12 мая.

По словам Андрея Бурлакова в некоторых муниципальных образованиях посевные работы завершены примерно на 80%.

«Наши передовые районы — это Башмаковский, Белинский, Каменский, Наровчатский», — отметил министр сельского хозяйства Пензенской области.

По его словам, текущие показатели сева выше, чем в 2016 году примерно на 40 тыс. га, несмотря на то, что работа была начата на 10 дней позже.

«Среди наших соседей мы идем вровень с Республикой Мордовией по темпам сева, остальные наши близлежащие субъекты — Саратов, Ульяновск — отстают от уровня прошлого года и от нас по темпам сева», — добавил он.