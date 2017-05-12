В Пензенской области вносят на 8% больше минеральных удобрений, чем в прошлом году АПК

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Объем минеральных удобрений, применяемых в Пензенской области, увеличился в 2017 году на 8% по отношению к уровню 2016 года. Об этом сообщил глава регионального Минсельхоза Андрей Бурлаков.

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«Минеральных удобрений мы вносим на 8% больше уровня прошлого года», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в пятницу, 12 мая.

Он добавил, что по этому показателю в прошлом году Пензенская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе, при этом лидирующую позицию планируется удержать и в 2017 году.

«Нужно продолжать в этом направлении работать», — отметил глава регионального Минсельхоза.