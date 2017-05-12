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Пензенский губернатор призвал круглосуточно вести посевные работы при хорошей погоде

17:51 | 12.05.2017 | АПК

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Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал глав администраций районов и аграриев региона организовать посевные работы во время благоприятной погоды в круглосуточном режиме, чтобы избежать срыва сроков из-за дождей.

Пензенский губернатор призвал круглосуточно вести посевные работы при хорошей погоде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Будет погожее время — и днем, и ночью надо сеять. Дожди зальют — техника не зайдет на поле. […] Кто поопытнее, это знают», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в пятницу, 12 мая.

Иван Белозерцев напомнил, что в 2016 году из-за дождей были затянуты сроки работ в нескольких районах Пензенской области, в том числе в Белинском и Башмаковском.

«Невозможно было зайти на поля», — отметил губернатор.
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