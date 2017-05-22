Работник тамалинского элеватора оштрафован за неправильное хранение зерна АПК

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Должностное лицо элеватора, осуществляющего деятельность в Тамалинском районе Пензенской области, оштрафовано на 10,5 тыс. рублей за нарушения при хранении зерна.

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«В ходе проверки выявлено нарушение технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» — хранение зерна в помещении, не обеспечивающем безопасность продукта и сохранность его потребительских свойств», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она добавила, что также было выявлено нарушение законодательства в области карантина растений в части проведения обеззараживания объектов.