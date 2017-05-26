В Пензе пройдет конференция «Продвижение-2017» АПК

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Региональная конференция «Продвижение пензенской продукции в торговые сети. Продвижение-2017» пройдет на базе областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в предстоящий понедельник, 29 мая.

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Она призвана продемонстрировать динамику работы и развития потребительского рынка Пензенской области, а также способствовать созданию новых возможностей для продвижения продукции местных товаропроизводителей в торговые сети российских регионов и за пределы страны.

Работу конференции откроет выставка местной продукции малого, среднего и крупного агробизнеса. Производители представят лучшие образцы товаров, которые можно приобрести в торговых объектах разного формата.

Кроме того, предприятия презентуют новинки 2017 года. В рамках мероприятия состоится конкурс, по итогам которого определят лучшие новые продукты предприятий АПК.

В ходе пленарного заседания перед товаропроизводителями Пензенской области выступит бизнес-тренер из Москвы Сергей Илюха. Он расскажет об организации работы по поставкам и продвижению продукции в торговые сети.

Также на конференции будет работать секция, посвященная важным вопросам обеспечения качества и безопасности продукции. В роли спикеров на ней выступят представители управления Роспотребнадзора и управления ветеринарии Пензенской области.

Для товаропроизводителей и участников мероприятия будет работать переговорная площадка. В рамках рабочего диалога производители и представители сетей смогут обсудить существующие проблемные вопросы, а также договориться о сотрудничестве, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.