16:10:33 Среда, 31 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Около 50 семей из пензенских сел получили жилищные сертификаты

13:53 | 31.05.2017 | АПК

Печать

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков вручил жилищные сертификаты 49 семьям в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в среду, 31 мая.

Около 50 семей из пензенских сел получили жилищные сертификаты

Фото: Mcx-penza.ru

«Мы сегодня вручаем сертификаты 49 жителям Пензенской области. В основном, это работники аграрной отрасли, и это, безусловно, радует, так как мы видим, что отрасль развивается, в ней работают молодые и целеустремленные люди», — отметил он, обращаясь к собравшимся.

Андрей Бурлаков подчеркнул, что в текущем году в рамках программы в районы области перечислено более 40 млн. рублей.

«Средняя выплата на улучшение жилищных условий составит около 800 тыс. рублей. Я рад, что такая программа в области есть. Программа рабочая, успешно себя зарекомендовала», — цитирует главу ведомства пресс-служба регионального Минсельхоза.
Актуальное
Читайте также
В Пензе объявлен набор в летнюю IT-лабораторию В Пензе ко Дню города установят 10 двухметровых «ласточек»
Семь картин пензенского краеведческого музея отреставрируют в Санкт-Петербурге В Пензе граждане почти 50 государств станут участниками парада в честь Дня города
Троллейбусы, автобусы и маршрутки доставят пензенцев домой после фейерверка 12 июня В Пензенской области усилят профилактику пожаров
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама