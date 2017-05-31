Около 50 семей из пензенских сел получили жилищные сертификаты АПК

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков вручил жилищные сертификаты 49 семьям в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в среду, 31 мая.

Фото: Mcx-penza.ru

«Мы сегодня вручаем сертификаты 49 жителям Пензенской области. В основном, это работники аграрной отрасли, и это, безусловно, радует, так как мы видим, что отрасль развивается, в ней работают молодые и целеустремленные люди», — отметил он, обращаясь к собравшимся.

Андрей Бурлаков подчеркнул, что в текущем году в рамках программы в районы области перечислено более 40 млн. рублей.

«Средняя выплата на улучшение жилищных условий составит около 800 тыс. рублей. Я рад, что такая программа в области есть. Программа рабочая, успешно себя зарекомендовала», — цитирует главу ведомства пресс-служба регионального Минсельхоза.