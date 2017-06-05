Подписано соглашение о сотрудничестве между пензенским Минсельхозом и «Брянсксельмаш» АПК

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и генеральный директор ЗАО «СП «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев подписали соглашение о сотрудничестве в ходе визита делегации региона в Брянскую область в понедельник, 5 июня.

Фото: Mcx-penza.ru

В ходе встречи Андрей Бурлаков и Валерий Сулеев договорились об обеспечении сельхозтоваропроизводителей Пензенской области современной, эффективной, высокопроизводительной зерноуборочной и кормоуборочной техникой, а также об организации демонстрации машин «Десна-Полесье» в условиях реального использования.

Планируется, что на территории Пензенского государственного аграрного университета будет организована площадка, на которой разместят выставку-ярмарку техники с презентацией расширенного модельного ряда «Десны-Полесья».

Кроме того, Андрей Бурлаков и Валерий Сулеев обсудили возможности участия завода в выставочных специализированных мероприятиях, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

ЗАО «СП «Брянсксельмаш» является одним из лидеров российского рынка сельскохозяйственной техники.

Основные виды деятельности предприятия — производство и реализация сельхозтехники и запасных частей к ней, а также гарантийное и сервисное обслуживание.

На предприятии осуществляется сборка семи моделей комбайнов, которые прошли испытания на машиноиспытательных станциях, рекомендованы к производству и имеют все необходимые сертификаты в соответствии с нормативными документами.