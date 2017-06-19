Министр сельского хозяйства России прибыл в Пензенскую область АПК

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев прибыл в Пензенскую область с рабочим визитом днем в понедельник, 19 июня.

Фото: Mcx.ru

Он обсудил с губернатором Иваном Белозерцевым текущую ситуацию в региональном АПК, предварительные итоги посевной и меры господдержки.

«В Пензенской области действительно развитое сельскохозяйственное производство. Доля АПК в валовом региональном продукте составляет 14%. Это в три раза выше, чем в целом по стране», — отметил министр.

Александр Ткачев сообщил, что в 2017 году Пензенская область получит из федерального бюджета более 2,1 млрд. рублей.

«Уверен, что это позволит увеличить аграрный потенциал региона и сохранить достигнутые темпы роста по ряду направлений», — сказал глава Минсельхоза России.

В свою очередь Иван Белозерцев проинформировал министра о достигнутых успехах: по итогам 2016 года удалось собрать почти 2 млн. тонн зерна, что на 25% больше уровня предыдущего года, 2 млн. тонн сахарной свеклы (+32%), 342 тыс. тонн семян подсолнечника (+30%), произвести 285 тыс. тонн скота и птицы (+12%) и 336 тыс. тонн молока (+1%).

Губернатор доложил, что уровень производства мяса на душу населения достигает 160 кг, что в 2,5 раза выше, чем по стране, а уровень самообеспеченности в три раза выше потребления.

По его словам, регион полностью обеспечивает потребности в молочной продукции: уровень его производства составляет 250 кг на душу населения, что в 1,5 раза выше, чем по стране.

Также Иван Белозерцев проинформировал Александра Ткачева о завершении посевной кампании в Пензенской области.

«В этом году под посевные площади задействовано 875,9 тыс. га, что на 31,5 тыс. га больше, чем годом ранее», — сообщил он.

На проведение сезонных полевых работ в Пензенской области выданы кредиты на сумму 3,7 млрд. рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.