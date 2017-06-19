15:45:54 Понедельник, 19 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
«iВолга-2017» Пензенская делегация на окружном форуме в Самарской области

Министр сельского хозяйства России прибыл в Пензенскую область

14:03 | 19.06.2017 | АПК

Печать

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев прибыл в Пензенскую область с рабочим визитом днем в понедельник, 19 июня.

Министр сельского хозяйства России прибыл в Пензенскую область

Фото: Mcx.ru

Он обсудил с губернатором Иваном Белозерцевым текущую ситуацию в региональном АПК, предварительные итоги посевной и меры господдержки.

«В Пензенской области действительно развитое сельскохозяйственное производство. Доля АПК в валовом региональном продукте составляет 14%. Это в три раза выше, чем в целом по стране», — отметил министр.

Александр Ткачев сообщил, что в 2017 году Пензенская область получит из федерального бюджета более 2,1 млрд. рублей.

«Уверен, что это позволит увеличить аграрный потенциал региона и сохранить достигнутые темпы роста по ряду направлений», — сказал глава Минсельхоза России.

В свою очередь Иван Белозерцев проинформировал министра о достигнутых успехах: по итогам 2016 года удалось собрать почти 2 млн. тонн зерна, что на 25% больше уровня предыдущего года, 2 млн. тонн сахарной свеклы (+32%), 342 тыс. тонн семян подсолнечника (+30%), произвести 285 тыс. тонн скота и птицы (+12%) и 336 тыс. тонн молока (+1%).

Губернатор доложил, что уровень производства мяса на душу населения достигает 160 кг, что в 2,5 раза выше, чем по стране, а уровень самообеспеченности в три раза выше потребления.

По его словам, регион полностью обеспечивает потребности в молочной продукции: уровень его производства составляет 250 кг на душу населения, что в 1,5 раза выше, чем по стране.

Также Иван Белозерцев проинформировал Александра Ткачева о завершении посевной кампании в Пензенской области.

«В этом году под посевные площади задействовано 875,9 тыс. га, что на 31,5 тыс. га больше, чем годом ранее», — сообщил он.

На проведение сезонных полевых работ в Пензенской области выданы кредиты на сумму 3,7 млрд. рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.
Актуальное
Читайте также
Под Пензой 22 штукатура поборются за звание лучшего Мэр Кузнецка предложил создать клуб активного долголетия
Петр Алешковский подарил пензенской областной библиотеке 80 книг В Заречном сотрудника мэрии наказали за отправку извещений по ошибочному адресу
Жилье для переселенцев в Сурске приведут в порядок за две недели — Дмитрий Семенов Пензенские учителя в июне получат 800 млн. рублей в виде зарплаты и отпускных
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама