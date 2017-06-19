Александр Ткачев оценил производственные мощности комплекса «Русмолко» АПК

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев посетил крупнейший в стране молочно-товарный комплекс «Русмолко» на 4 тыс. 600 голов коров и 2 тыс. 100 голов молодняка в Нижнеломовском районе Пензенской области в понедельник, 19 июня.

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Глава федерального ведомства ознакомился с ходом реализации проекта по расширению действующих мощностей на 1 тыс. 200 стойломест, который планируется сдать в эксплуатацию в ближайшее время.

Молочный комплекс в селе Аршиновка начал работу в 2015 году и стал первым предприятием, построенным в рамках успешного стратегического партнерства между сингапурской Olam International и «Русмолко».

Его плановая мощность достигает 46 тыс. тонн молока в год. Стоимость проекта составила 2,8 млрд. рублей. Финансовым партнером выступил Россельхозбанк.

На данный момент комплекс производит 110 тонн молока в сутки. Среднесуточный надой на голову составляет более 30 литров, что в два раза больше, чем в среднем по России, и сравнимо с показателями лучших западных компаний. При этом 97% приходится на молоко высшего сорта. Благодаря развитию предприятия в регионе создано 215 новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда.

В настоящее время «Русмолко» завершает реализацию проекта по расширению производственных мощностей на 1 тыс. 200 стойломест. Сумма инвестиций составила 500 млн. рублей. Уже проведены строительные работы на двух коровниках на 700 и 500 голов, завершается монтаж стойлового оборудования. Нетели в количестве 1 тыс. 200 голов закуплены и завезены на фермы «Русмолко».

«Русская молочная компания» входит в число ведущих производителей молока в стране.

Производит 210 тонн молока в сутки. Под ее управлением находится 136 тыс. га земли. Валовый надой по итогам 2016 года составил 58 тыс. тонн. Поголовье КРС на 1 июня 2017 года достигло 17 тыс. голов, из которых 7 тыс. — коровы.

За пять месяцев текущего года на «Русмолко» пришлось 43% от общего объема молока, произведенного сельхозпредприятиями в Пензенской области.

К концу 2017 года компания планирует нарастить фуражное поголовье до 8 тыс. голов и произвести 72 тыс. тонн сырого молока.