Пензенские аграрии увеличили площади под кукурузу на зерно, подсолнечник и сою АПК

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Сельхозтоваропроизводители Пензенской области увеличили посевные площади под такими культурами, как кукуруза на зерно, подсолнечник, гречиха, соя, нут и чечевица. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков.

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«С учетом складывающейся ситуации — внутреннего и внешнего спроса на продукцию, с учетом развития животноводства — мы в этом году существенно увеличили посевы кукурузы на зерно, довели до 50 тыс. га, это на 12 тыс. больше уровня прошлого года», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 20 июня.

Министр добавил, что с учетом увеличения потребности в сое со стороны птицеводов и свиноводов посевные площади под эту культуру также были увеличены.

«Мы таким образом уменьшаем зависимость от поставок данного продукта из-за рубежа», — отметил Андрей Бурлаков.

По его словам, долгое время считалось, что сою в Пензенской области возделывать нельзя, однако благодаря появлению новых сортов и технологий, а также изменению климата заметны первые успехи.

«Мы вышли в лидеры по валовому сбору сои в Приволжском федеральном округе в прошлом году, и в этом году, я думаю, у нас будет по ней неплохой показатель», — сказал министр.

По данным Минсельхоза Пензенской области, посевные площади под гречихой составили 31,5 тыс. га, увеличение к уровню прошлого года — 6,2 тыс. га; соя высажена на 31,1 тыс. га, что на 15,2 тыс. га больше; нут — 4,9 тыс. га, что на 2,2 тыс. га больше; чечевица — 8,9 тыс. га, что на 5,8 тыс. га больше.